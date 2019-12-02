رياضة | ميسي ينهي إستعداداته لحفل الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ينهي إستعداداته لحفل الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلق النجم الأرجنتيني وأسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي لحيته، وذلك قبل أيام قليلة من حفل الكرة الذهبية "بالون دور" عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وسيقام الحفل يوم الثلاثاء القادم 3 ديسمبر بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحلق ميسي لحيته بالكامل إستعداداً للحفل، في إشارة لإقتراب البرغوث الأرجنتنيني من تحقيق لقب الكرة الذهبية عام 2019.

وسيظهر ميسي حليق اللحية، في مواجهة برشلونة اليوم أمام أتليتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

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وقام ميسي بحلق لحيته أيضاً خلال آخر مناسبة حقق فيها جائزة الفرانس فوتبول، وذلك في عام 2015.

وإنتشرت تسريبات حول حسم ميسي لقب البالون دور، متفوقاً على منافسيه الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وأسطورة نادي ريال مدريد.

وتوج ميسي بهذه الجائزة في خمس مناسبات سابقة، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

كما يعد نجم برشلونة في طليعة المرشحين لنيل الجائزة، بعد حصوله على جائزة الأفضل The Best المقدمة من الإتحاد الدولي "فيفا".