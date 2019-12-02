رياضة | مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الاستعانة بالعديد من اللاعبين خلال المعسكر القادم، من السنة المقبلة استعدادًا لاستكمال تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، وبداية تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على ضم العديد من الأسماء الشابة من منتخب مصر الأولمبي تحت 23، بعد تألقهم في بطولة أفريقيا المؤهلة الي أولمبياد طوكيو 2020، حيث قرر استدعاء أسامة جلال مدافع فريق إنبى ومنحه فرصة المشاركة الكاملة بعد تألقه مع فريقه والمنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بدلا من محمود علاء مدافع نادي الزمالك التي تراجع مستواه خلال الفترة الماضية مع منتخب مصر و فريقه.

كما قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول الأعتماد علي مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك، في مركز رأس الحربة بعد حصوله علي جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 بدلا من أحمد حسن كوكا المصاب و مروان محسن الذي تراجع مستواه و قلت مشاركته مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة نجح في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة بعد الفوز في المباراة النهائية علي حساب نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف والصعود رسميا الي أولمبياد طوكيو المقبلة المقامة في اليابان في صيف 2020.