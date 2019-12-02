رياضة | نجم ريال مدريد يحدد وجهتين للرحيل في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يحدد وجهتين للرحيل في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد لن يستمر طويلاً مع الملكي وذلك عقب عودته إلى الفريق في الصيف الماضي بعد أن قضى موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت شبكة El desmarque الإسبانية بأن آرسنال مستعد لتقديم 35 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات خيمس رودريجيز.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن النجم الكولومبي يفضّل الرحيل إلى إنتر ميلان أو باريس سان جيرمان في حال رحيله عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية في الشهر الماضي بأن ريال مدريد الإسباني مازال متمسكاً برغبته في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الملكي يسعى منذ الصيف الماضي لضم بوجبا وذاك وفقًا لرغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لكن المفاوضات فشلت واستمر بوجبا في صفوف المان يونايتد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد مستعد لعرض ثنائي الفريق خيمس رودريجيز وماريانو دياز على مسئولي إدارة الشياطين الحمر بالإضافة إلى 73 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات بوجبا.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقدم عرضه هذا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وشارك خيمس رودريجيز في تسع مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم وربما يحتاج أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لخدماته من أجل تدعيم قوة فريقه في الثلث الأخير.

كما سيعزز ماريانو هجوم مانشستر يونايتد وذلك عقب رحيل كلا من روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي وقد يثبت أنه بديلاً جيدًا لماركوس راشفورد.