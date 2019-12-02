رياضة | سلاح خفي يمكن ريال مدريد من حسم المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلاح خفي يمكن ريال مدريد من حسم المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يمتلك سلاحاً خفياً يساعده على حسم العديد من المباريات في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن هذا السلاح الفتاك يكمن في الانسجام المميز بين نجم الوسط الألماني توني كروس وقلب الدفاع سيرجيو راموس في المباريات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كروس يتفاهم بشكل جيد مع راموس في الملعب وظهر ذلك واضحًا في مباراة الفريق الماضية أمام ديبورتيفو ألافيس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الألماني كروس صنع هدف الملكي الأول في مرمى ألافيس على رأس راموس لتثبت ثنائية راموس وكروس أنها واحدة من أكثر الأسلحة الفعالة والفتاكة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه بشكل إجمالي أسفر الانسجام بين راموس وكروس في الملعب عن تسجيل 12 هدفاً لمصلحة ريال مدريد ليتعافى النجم الألماني من سوء المستوى الذي لازمه الموسم الماضي ويعود بشكل مؤثر في كتيبة اللوس بلانكوس مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راموس ألقى ملف الرحيل عن الميرينجي والرحيل للدوري الصيني خلف ظهره وأصبح يركز في المباريات وظهرت نتيجة ذلك مع الفريق في المباريات في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وأعرب الألماني توني كروس نجم ريال مدريد أمس عن سعادته بالوصول للمباراة رقم 250 مع ريال مدريد وذلك عقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني اليوم.

وقال كروس في تصريحات لوسائل الإعلام محتفلًا بهذا الرقم:"هناك العديد من المـباريات الرائعة في مواسمي الستة هنا، آمل أن نحقق المزيد من النجاحات، أنا سعيد بالفوز اليوم".

وذكرت التقارير الصحفية أن كروس وصل في موسمه السادس مع الميرنجي إلى 161 فوز مع الملكي محققًا 12 لقب منهم 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك كروس في 164 مباراة في الدوري الإسباني و61 في دوري أبطال أوروبا و11 في كأس ملك إسبانيا و7 في مونديال الأندية و4 في كأس السوبر الإسباني و3 في السوبر الأوروبي.

وصنع كروس مع ريال مدريد حتى الآن 48 تمريرة حاسمة بالإضافة إلى أنه سجل 16 هدفًا مع الفريق.

وتلافى رجال المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حدوث مفاجأة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، بالفوز بصعوبة على ديبورتيفو ألافيس بمعقله ملعب ميندوزروزا، في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم سيرخيو راموس في الدقيقة 52، ثم تعادل لوكاس بيريز لألافيس في الدقيقة 64، قبل أن يسجل داني كارفخال هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 69.