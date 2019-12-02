شكرا لقرائتكم سموحة بواجه طلائع الجيش بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد الاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين تحت شعار إنهاء نغمة التعادلات .

وكان سموحة قد سقط فى فخ التعادل بالمباراتين الاخيرتين حيث تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق ومن قبلها تعادل سلبياً مع بيراميدز فيما تعادل الطلائع سلبياً فى أخر مباراتين أيضاً أمام طنطا ثم الانتاج الحربى .

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه مثلها ، فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

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ويبحث طارق يحيى المدير الفنى للطلائع عن الفوز الاول للفريق منذ توليه المسئولية خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس حقق التعادل السلبى فيهم الاولى أمام طنطا والثانية أمام الانتاج الحربى ، ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع مكون من : "محمد بسام ، إسلام سري، عاصم صلاح، أحمد علاء، أحمد سمير ، أحمد كابوريا، كريم طارق، فرنك ستيفن، عمرو السيسى ، عمرو جمال، علي الفيل"

على الجانب الأخر يفتش حسام حسن المدير الفنى لسموحة عن النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للفريق السكندرى مكون من : "الهاني سليمان -كريم يحيي - محمد كوفي - يوسف ديوب - احمد ابو الفتوح- محمود حليمو - احمد حمص - شريف رضا - محمد نادى - حسام حسن - رونالد وانجا".