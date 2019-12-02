شكرا لقرائتكم الغموض يسيطر مصير ميودراج مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغموض فرضت نفسها على مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان بشأن مصير الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق بعد الخسارة من الاتحاد السكندري ، وخسر الدراويش أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز ليتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز الثاني عشر.

وتعالت الاصوات داخل قلعة الدراويش للمطالبة برحيل المدرب الصربي عن منصبه بسبب تراجع النتائج المحلية رغم الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية ، في الوقت ذاته أفاد مصدر مقرب من ميودراج يستيتش أن المدرب باق في منصبه ولم يصله إخطار رسمي من الاسماعيلي بالاقالة وأنه مرتبط بعقد مازال ممتد مع إدارة القلعة الصفراء.

كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء ،ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى

ويحسم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة مصير المدرب الصربي قبل مواجهة طنطا والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري