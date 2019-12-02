شكرا لقرائتكم المصرى يغلق صفحة بطل موريتانيا بالكونفدرالية ويستعد لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال صفحة مباراته مع نواذيبو بطل موريتانيا التى أقيمت عصر أمس الأحد على إستاد شيخا ولد بيديا فى نواكشوط بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية .
ومن المقرر أن تعود اليوم الاثنين بعثة فريق المصرى البورسعيدى من موريتانيا لتبدأ الإستعداد مباشرة لمواجهة قنا بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس نظراً لضيق الوقت .
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.
ونجح المصرى البورسعيدى فى حجز مقعده بدور المجموعات، بعدما أقصى نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين
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