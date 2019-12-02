شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف الطلائع فى مباراة "إنهاء نغمة التعادلات" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة يدخلها الفريقان تحت شعار إنهاء نغمة التعادلات.

وسقط سموحة فى فخ التعادل بالمباراتين الأخيرتين، حيث تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق، ومن قبلها تعادل سلبياً مع بيراميدز، فيما تعادل الطلائع سلبياً فى آخر مباراتين أيضاً أمام طنطا ثم الإنتاج الحربى.

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ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه مثلها، فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أىّ منها وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ويبحث طارق يحيى المدير الفنى للطلائع عن الفوز الأول للفريق منذ توليه المسئولية خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، حقق التعادل السلبى أمام طنطا والإنتاج الحربى، ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع مكون من: "محمد بسام، إسلام سري، عاصم صلاح، أحمد علاء، أحمد سمير، أحمد كابوريا، كريم طارق، فرنك ستيفن، عمرو السيسى، عمرو جمال، علي الفيل".

على الجانب الآخر يفتش حسام حسن المدير الفنى لسموحة عن النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، ويبدو التشكيل المتوقع للفريق السكندرى مكون من: "الهاني سليمان - كريم يحيي - محمد كوفي - يوسف ديوب - أحمد أبو الفتوح - محمود حليمو - أحمد حمص - شريف رضا - محمد نادى - حسام حسن - رونالد وانجا".