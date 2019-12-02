شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح صفحة الاستعداد لطنطا وعودة مدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى تدريباته استعداداً لمواجهة طنطا بالدوري المقرر لها الأربعاء المقبل، المؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة الاتحاد السكندرى.

ويستعيد الدراويش جهود أحمد مدبولى لاعب الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مواجهة زعيم الثغر بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

Advertisements

وأخطرالاتحاد العربي لكرة القدم النادي الإسماعيلي بموعد قرعة الدورين ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث ستجرى يوم الأربعاء المقبل بالرياض، بعد أن تحددت الأندية السبعة المتأهلة لهذا الدور وتبقى فريق واحد سيتحدد من الفائز بمواجهة القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر، وستجرى قرعة الملاعب ومواعيد المباريات للدورين مباشرة.

وكان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.

ويعد الإسماعيلى هو الفريق السابع الذى حسم الصعود لدور الثمانية مع كلا من: اتحاد جدة والشباب السعودى والاتحاد السكندرى والرجاء المغربى وأوليمبك اسفى والشرطة العراقى، وفى انتظار الفائز من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقى.