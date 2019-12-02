شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح صفحة الاستعداد لطنطا وعودة مدبولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى تدريباته استعداداً لمواجهة طنطا بالدوري المقرر لها الأربعاء المقبل، المؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة الاتحاد السكندرى.
ويستعيد الدراويش جهود أحمد مدبولى لاعب الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مواجهة زعيم الثغر بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.
وكان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.
ويعد الإسماعيلى هو الفريق السابع الذى حسم الصعود لدور الثمانية مع كلا من: اتحاد جدة والشباب السعودى والاتحاد السكندرى والرجاء المغربى وأوليمبك اسفى والشرطة العراقى، وفى انتظار الفائز من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يفتح صفحة الاستعداد لطنطا وعودة مدبولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.