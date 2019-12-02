شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن بنادي الزمالك، على أنه تقدم بطلب وشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لفسخ تعاقد اللاعب مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وراتبه الشهري على مدار ٥ أشهر ماضية.

وقال محامي اللاعب: «اضطررنا اللجوء إلى الفيفا بعدما رفض النادي حل أزمة مستحقات اللاعب وعدم تنفيذهم لوعودهم أكثر من مرة».

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وكشف أنيس بن ميم أن النقاز تحمل الكثير لكنه في الفترة الأخيرة لم يكن لديه ما يعيش منه هو وأسرته، مؤكدا على أنه طالب اللاعب بعدم التعليق على الأزمة وترك هذا الأمر إلى «الفيفا» التي ستقضي له بالحصول على كافة مستحقاته، على حد قوله.

وكتب اللاعب بنفسه عبر صفحته الشخصية أنه بالفعل فسخ تعاقده من طرف واحد لعدم دفع مستحقاته لشهور متتالية.

ووجه «النقاز» الشكر للجماهير وتمني التوفيق لزملائه بالفريق.