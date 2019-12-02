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الأهلي يختتم الاستعداد لمباراة بنى سويف فى الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة بني سويف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي ستقام في السابعة والنصف من مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة.

ويعقد فايلر جلسة فنية مع لاعبي الفريق من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة بالخسارة من النجم والدروس المُستفادة من هذه المباراة قبل مواجهة بنى سويف.

ومن المقرر أن يدفع فايلر بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة بنى سويف لتعويض غياب التونسي علي معلول الظهير الأساسي، والذي تعرض للإصابة على مستوى العضلة الضامة، والتي ستبعده عن تدريبات ومباريات الفريق الاحمر خلال الفترة المقبلة.

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