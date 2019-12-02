شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يعود من تونس اليوم بعد المشاركة فى دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب مصر للشباب، برئاسة الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى القاهرة اليوم الاثنين قادمة من تونس.

وتصل البعثة إلى القاهرة فى تمام الثالثة والنصف عصر اليوم، بعدما أنهى المنتخب مشاركته في دورة شمال أفريقيا.

واحتل المنتخب وصافة الدورة برصيد 7 نقاط من فوزين على المغرب والجزائر وتعادل مع بوركينا فاسو، ثم خسارة من تونس 3/1 في ختام الدورة، وقام الدكتور جمال محمد علي بتقديم درع الاتحاد المصرى لكرة القدم للدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، ودرع لعبدالحكيم الشيباني رئيس الاتحاد الليبي واتحاد شمال أفريقيا، وقام الدكتور وديع الجريء بتكريم الدكتور جمال محمد علي بإهدائه درع الاتحاد التونسي.

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