شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود من نيجيريا بعد نهاية المهمة الأفريقية ويستعد للنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم الإثنين فريق بيراميدز للقاهرة قادماً من نيجيريا بعد نهاية مباراته مع إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، والتى أقيمت عصر أمس الأحد على استاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر صفحة الكونفدرالية، حيث يبدأ الاستعداد لمواجهة النجوم بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وتعد مشاركة بيراميدز هي الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.