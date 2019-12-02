شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يعلن عبر "إنستجرام" فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك، فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. وكتب النقاز عبر صفحته بـ"الإنستجرام" الخاص به: "تم فسخ العقد مع نادى الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو لأثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتى".



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