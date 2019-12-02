شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية فى الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 4 مباريات فى الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، حيث يستضيف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 13 نقطة نظيره الترسانة صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين على استاد السويس الجديد.

يدخل هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا اللقاء ولا بديل أمامه سوى تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد أكثر بصدارة المجموعة، بينما يحاول الترسانة الذى يقوده اليوم يحيى السيد كمدير فنى مؤقت الخروج بأى نتيجة إيجابية أو تحقيق المفاجأة وخطف الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثالثة.

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وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى جمهورية شبين صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط مع منتخب السويس الذى يحتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط فى مواجهة متكافئة، يسعى فيها الفريقان لخطف الثلاث نقاط للضغط على المتصدر، فأصحاب الأرض نجحوا فى لفت الأنظار هذا الموسم مع ابن النادى محمد الرشيدى واستطاعوا خطف الأنظار، بينما يحاول أبناء الغريب العودة للانتصارات على أمل اللحاق بسيراميكا المتصدر.

كما يستضيف على ملعبه النصر المنتشى نظيره الزرقا المتعثر فى لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الذين استفاقوا أخيرا وحققوا فوزا خارج ملعبهم على النجوم بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الأخيرة ويدركون أن الفوز اليوم سيمنحهم الثقة الكاملة نحو استكمال المشوار، بينما يحاول الزرقا بقيادة عطية صابر العودة لدمياط بأى نقطة تعينهم على البقاء فى ظل موقفهم الصعب حيث يحتلوا المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء الداخلية مع كوكاكولا على استاد الكلية الحربية فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا لتقارب المستوى الفنى بين الفريقين، حيث يحتل الداخلية المركز السادس برصيد 7 نقاط، بينما يحتل كوكاكولا المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.