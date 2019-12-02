النقاز: فسخت عقدي مع الزمالك لعدم حصولي على مستحقاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن اللاعب التونسي حمدي النقاز، على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور "انستجرام"، فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، من طرف واحد.

وقال اللاعب: "تم فسخ العقد مع نادي الزمالك، من طرف واحد، لعدم دفع مستحقاتي المالية، وليس لشهر ولا لاثنين، أشكر الجماهير الكبيرة، لمسنادتها، وحظ موفق لأصحابي وأخواتي. حمدي".

وكان التونسي أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، قال إن اللاعب فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، من طرف واحد بسبب مستحقاته المتأخرة.

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وأضاف محامي النقاز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب قدم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك.

وأشار بن ميم، إلى أن النقاز بات لاعبًا حرًا الآن بعد فسخ التعاقد، موضحًا أن الأقرب أن يغادر النقاز القاهرة خلال الساعات المقبلة والعودة لتونس.