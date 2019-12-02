محامي النقاز لـ"الخليج 365": اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك.. ويستعد لمغادرة القاهرة‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال التونسي أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، إن اللاعب فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، من طرف واحد بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأضاف محامي النقاز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب قدم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك.

وأشار بن ميم، إلى أن النقاز بات لاعبًا حرًا الآن بعد فسخ التعاقد، موضحًا أن الأقرب أن يغادر النقاز القاهرة خلال الساعات المقبلة والعودة لتونس.

وعادت بعثة الزمالك في الساعة الأولى من صباح اليوم الاثنين إلى القاهرة، بعد الخسارة أمام مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري الأبطال.