أبلغ محامي التونسى حمدي النقاز لاعب الزمالك بفسخ تعاقده مع النادي وأنه سيقوم بإبلاغ الفيفا بذلك نظرا لعدم حصوله علي مستحقاته المالي. لعدم حصوله علي مستحقاته المالي.

وكتب حمدي النقاز عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام" :" تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر او اثنين، أشكر الجماهير الكبيرة على مساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتي".

تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر او اثنين، أشكر الجماهير الكبيرة على مساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتي".

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كانت هذه تفاصيل خبر النقاز يفسخ تعاقده مع الزمالك.. ويلجأ لـ"فيفا" للحصول على مستحقاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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