نتيجة مباراة قطر والإمارات فى كأس الخليج العربي “خليجي 24”

يلتقي منتخب قطر نظيره الإماراتي، فى احدي اهم مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات فى بطولة كأس الخليج العربي 2019 “خليجي 24″، والمقامة فى قطر.

تنطلق المباراة اليوم الأثنين 2-12-2019، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

وتقام مباراة قطر والإمارات ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم معهما كل من العراق واليمن.

يذكر أن منتخب العراق يتصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، وسيواجه اليمن المتذيل بدون أي نقاط في مباراة تحصيل حاصل فى نفس التوقيت، بينما تمتلك كل من قطر والإمارات 3 نقاط وتتافسان على التأهل للمربع الذهبي ببطولة خليجي 24.

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ويحتاج العنابي للتعادل من دون أهداف أمام الإمارات لضمان التأهل برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف.

وآخر مواجهة بين المنتخبين كانت فى نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية 2019، وانتهت بفوز العنابي برباعية نظيفة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة قطر ضد الإمارات على قنوات بي إن سبورتس 1 ويعلق على أحداث المباراة التونسي عصام الشوالي.، وعلى قناة الكويت الرياضية.

ويقدم “مكتب الخليج 365” بث مباشر للمباراة دقيقة بدقيقة.