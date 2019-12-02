نتيجة مباراة الكويت والبحرين فى كأس الخليج العربي “خليجي24”

يلتقي منتخب الكويت نظيره البحريني فى لقاء مثير وحاسم، فى احدي أهم مباريات اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات فى كأس الخليج العربي 2019، “خليجي24” والمقامة فى قطر.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأثنين 2-12-2019، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

ويتواجد بجانب منتخب الكويت ومنتخب البحرين فى المجموعة الثانية كلاً من منتخبي السعودية وعمان واللذان يتواجهان فى نفس التوقيت ضمن مباريات اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

ويتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بكأس الخليج برصيد 3 نقاط من أصل مباراتين، حقق الفوز فى الجولة الأولي امام منتخب السعودية بثلاث اهداف مقابل هدف، وخسر فى الجولة الثانية من منتخب عُمان بهدفين دون رد.

بينما يتواجد منتخب البحرين فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، من تعادل سلبي أمام منتخب عمان.

ويأتي فى صدارة المجموعة منتخب عُمان برصيد 4 نقاط، وفى المركز الثالث منتخب السعودية برصيد 3 نقاط، من أصل مباراتين لكل منتخب.

ويذكر أنه حتى الآن لم يتم حسم أي من بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة، لتكون المرحلة الاخيرة هي الفاصلة بين المنتخبات الأربعة.

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وشهد آخر لقاء بين منتخب الكويت ونظيره البحريني فى بطولة إتحاد غرب آسيا 2019 والتي أقيمت على ملعب فرانسو حريري فى العراق، بالجولة الثالثة من دور المجموعات، فوز منتخب البحرين بهدف دون مقابل.

القنوات الناقلة

تُنقل المباراة بين منتخبي الكويت والبحرين على قناة بي إن سبورتس 2، ويعلق عليها حسن العيدروس.

وتُنقل على قناة الكأس 1، بتعليق المعلق المصري أحمد الطيب.

وعلى قناة الكويت الرياضية بتعليق ابراهيم الهشال.

وعلى قناة عمان بتعليق موسى البلوشي.

ويقدم “مكتب الخليج 365” بث مباشر للمباراة دقيقة بدقيقة.