نتيجة مباراة السعودية وسلطنة عُمان فى كأس الخليج العربي “خليجي24”

يترقب عشاق كرة القدم فى الوطن العربي المواجهة النارية بين منتخب السعوية والمنتخب العماني، فى قمة مباريات اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي 2019 “خليجي24” والمقامة فى قطر.

تنطلق المباراة مساء اليوم الأثنين 2-12-2019، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة، فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وتضم المجموعة الثانية الى جانب منتخبي السعودية وعمان كلاً من منتخبي الكويت والبحرين، واللذان يتواجهان فى نفس التوقيت على ملعب خليفة الدولي.

يدخل منتخب عُمان “حامل اللقب” المباراة فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 2019 برصيد أربع نقاط، بعد التعادل مع البحرين والفوز على الكويت.

ويأتي منتخب الكويت في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب السعودية صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ويأتي منتخب البحرين في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة،

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ويذكر أنه حتى الآن لم يتم حسم أي من بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة، لتكون المرحلة الاخيرة هي الفاصلة بين المنتخبات الأربعة.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين فى كأس الخليج العربي 2017 بالكويت “خليجي23” بالجولة الثالثة من دور المجموعات، والذي انتهي بفوز المنتخب العماني بهدفين دون مقابل.

القنوات الناقلة

تُذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، مع المعلق الرياضي الجزائري المعروف حفيظ دراجي، كما ستُنقل على قناة على الكأس المفتوحة، وعلى قناة عُمان الرياضية.

وسيقدم “مكتب الخليج 365” بث مباشر للمباراة دقيقة بدقيقة.