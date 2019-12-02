جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2-12-2019

تعود عجلة مباريات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” للدوران بأربع مباريات ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من بينهم مباراة نارية قد تشهد توديع أصحاب الضيافة للبطولة في حال تعرضت قطر للخسارة أمام الإمارات.

الأمر ذاته يخص المنتخب السعودي الذي تعثر في الجولة الأولى أمام الأزرق الكويتي، فإذا تعرض للتعادل أو للخسارة أمام منتخب سلطنة عمان سيجد نفسه خارج البطولة رفقة مدربه الفرنسي صاحب الراتب الفلكي “هيرفي رونار”.

وستقام مباراة ختام الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي “سيري آ” بين كالياري وسامبدوريا على ملعب الأولى.

كما ستُختم مباريات الجولة 13 في الدوري التركي بمواجهة لفريق لاعبنا العربي المصري “محمد النني” (بيشكتاش) أمام ضيفه قيصري سبور الذي يلعب له نجم الدفاع التونسي أيمن عبد النور بالاضافة للنجم التوجولي إيمانويل أديبايور.

إليكم جدول جميع مباريات اليوم الإثنين 2-12- 2019

المباراة موعد المباراة المناسبة قطر – الإمارات الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش كأس الخليج العربي، الجولة 3، المجموعة A اليمن – العراق الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش كأس الخليج العربي، الجولة 3، المجموعة A الكويت – البحرين الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش Advertisements كأس الخليج العربي، الجولة 3، المجموعة B عمان – السعودية الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش كأس الخليج العربي، الجولة 3، المجموعة B كالياري – سامبدوريا الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 14 ماينز 05 – آينتراخت فرانكفورت الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 13 بشكتاش – قيصري سبور الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 13

القنوات الناقلة

تنقل مباريات كأس الخليج العربي على القنوات المفتوحة لقناة بي إن سبورتس القطرية + قناة عمان الرياضية + قناة الكويت الرياضية + قناة الكأس القطرية.

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