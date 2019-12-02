رياضة | ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة على غيابه عن مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة وشدد على صعوبة هذا الأمر.

وقال ميسي في مقطع ظهر به خلال سلسلة (MatchDay) الوثائقية التي أنتجها نادي برشلونة:"متابعة الكلاسيكو من المُدرجات أمرٌ مُرهق، الكلاسيكو أجمل مُباريات يمكن أن تلعبها، إنها مُباريات خاصة بسبب ما تعنيه لنا كلاعبين".

وعلى نفس الجانب، قال زميله جيرارد بيكي:"إذا فزنا بالكلاسيكو، مشجعينا يذهبون في اليوم التالي إلى العمل مرفوعي الرأس وفخورون وإذا خسرنا علينا أن نختفي في الكهوف ننتظر الثأر".

واختتم بيكي تصريحاته عن الإحتفال برفع اليد مفرودة بجميع الأصابع قائلاً :"اليد الخُماسية أصبحت رمزاً والجميع يعرف ما تعنيه نرفعها عندما نُسجل الهدف الخامس وخاصة أمام ريال مدريد".

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أمس أن كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد أصبح مهدداً بالتأجيل مرة أخرى بسبب الأحداث والمظاهرات السياسية في إقليم كتالونيا.

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وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أنه تم تأجيل اللقاء من موعده الأصلي في 26 أكتوبر إلى 18 من ديسمبر المقبل بعد اتفاق الناديين والاتحاد الإسباني وممثلي الدوري الإسباني.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن جماعات وأحزاب سياسية مرموقة في برشلونة أعلنت عن تنظيم مظاهرات في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن مجموعة تسونامي الديموقراطية أعلنت عن اختيار نفس موعد المباراة لتنظيم مظاهرات وأكدت أن الحريات وحق كتالونيا في التصرف الذاتي تأتي فوق كل اعتبار.

وذكرت مجموعة تسونامي الديمقراطية في بيانها أن استمرار وجود معتقلين سياسيين سيدفع المظاهرات والاحتجاجات للاستمرار رافعة شعار أن الكلاسيكو يومها سيلعبه الجميع.

وألمحت وسائل الإعلام أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف المعنية كروياً على وجود إمكانية لتأجيل إقامة المباراة من جديد بسبب تلك الدعوات للتظاهر.