رياضة | تشكيل ناري للأهلي في مباراة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للأهلي في مباراة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة جديدة بعد انتهاء مباراته الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تلقى هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من" الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي".

واستأنف الفريق تدريباته ظهر أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويطمح المارد الأحمر لتحقيق الفوز على بني سويف، سعيًا منه لإحراز لقب بطولة كأس مصر، والتي خرج منها النسخة الماضية على يد بيراميدز سبورت، في نصف نهائي البطولة.

ويستضيف النادي الأهلي، بني سويف على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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ومن المقرر أن يدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني المباراة بتشكيل يغلب عليه دكة البدلاء، رغبة منه في إراحة لاعبيه قبل مواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبلة بدوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بني سويف كالآتي:-

حراسة المرمى:شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود وحيد - سعد الدين سمير - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط حسام عاشور - أليو ديانج - مجدي قفشة - رمضان صبحي

خط الهجوم: حسين الشحات -مروان محسن.