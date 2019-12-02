رياضة | موعد مباراة العراق ضد اليمن اليوم «خليجي 24» مشاهدة مباراة اليمن وقطر بث مباشر beIN SPORT HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة العراق ضد اليمن اليوم «خليجي 24» مشاهدة مباراة اليمن وقطر بث مباشر beIN SPORT HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة مباراة سهلة نسبيًا للمنتخب العراقي، ضد نظيره اليمني، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الخليج العربي 24.

ويدخل المنتخب العراقي وهو ضامن التأهل للنصف النهائي، بعدما حقق فوزين متتاليين على منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد، وعلى الإمارات بهدفين دون رد محتلًا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

فيما يدخل المنتخب اليمني، وهو فاقدًا أمل التأهل بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام المنتخب الإماراتي والقطري، حيث خسر من الأخير بستة أهداف ليحتل مؤخرة الجدول بدون أي نقاط.

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موعد مباراة اليمن والعراق بكأس الخليج

وتُقام مباراة اليمن والعراق، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والعراق بكأس الخليج

وتُذاع مباراة اليمن والعراق، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات كأس الخليج العربي والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حاليًا.