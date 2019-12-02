رياضة | تقارير.. برشلونة على وشك التوقيع مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. برشلونة على وشك التوقيع مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر نائب رئيس نادي بينارول الأوروجواياني "رودلفو كاتينو"، أن نادي برشلونة كان على وشك التوقيع مع نجم ريال مدريد الحالي وبينارول السابق "فيديريكو فالفيردي".

وذكر كاتينو لصحيفة "آس" الإسبانية، أن اللاعب صاحب الـ 21 عاماً كان على وشك الإنتقال نحور برشلونة، إلا أن بعض الخلافات على الأمور المادية حالت دون إتمام الصفقة، قبل أن يتحول مسار اللاعب نحو نادي ريال مدريد.

وكشف كاتينو أيضاً عن إهتمام من ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين لضم اللاعب الموهوب، حينما كان ينشط في صفوف نادي بينارول.

وقال كاتيو لصحيفة آس: "قام أرسنال بتوجيه الدعوة لفالفيردي لزيارة منشآت النادي حينما كان بعمر الـ 16 عاماً، كان عليه التوقف عن اللعب كي لا يتعرض لأي إصابة".

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وتابع: " طلب أرسنال إستمراره معنا، في المقابل طلبنا مبلغ 6 مليون يورو كتأمين من الإصابات، قدموا عرضاً ضعيفا، ولم نصل لإتفاق".

وأضاف: "مانشستر يونايتد إهتم باللاعب أيضاً، لكنهم إنسحبوا من الصفقة، وتواصل برشلونة معنا لضم اللاعب، لكن العرض الخاص بهم كان أقل من المطلوب".

وإنضم فالفيردي لريال مدريد من نادي بينارول مقابل مبلغ 6 مليون يورو، في صيف عام 2016، وذهب في إعارة لنادي ديبورتيفو لاكورونيا لمدة موسم واحد قبل أن يعود لريال مدريد.

وبرز فالفيردي هذا الموسم مع المدير الفني زين الدين زيدان، حيث أصبح عنصراً أساسياً في تشكيلته خلال معظم فترات الموسم.