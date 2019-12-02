رياضة | قصة أهداف ميسي الثلاثين في شباك أتليتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصة أهداف ميسي الثلاثين في شباك أتليتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوز نادي برشلونة الإسباني عقبة مضيفه أتليتيكو مدريد بهدف نظيف، في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، والتي شهدها ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد.

وسجل ميسي هدفاً متأخراً في الدقيقة 85، كان كافياً لإستعدادة صدارة الليجا من ريال مدريد، الذي تغلب في وقت سابق علي ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1.

وسجل ميسي هدفه رقم 30 في مسيرته في شباك الروخي بلانكوس، الذي لطالما كانت شباكاً مفضلة للبرغوث الأرجنتيني طوال مسيرته الممتدة في الملاعب منذ عام 2004.

ويرصد لكم موقع الخليج 365 التاريخ الكامل لأهداف الليو في مرمى أتليتيكو مدريد، من خلال هذا التقرير التالي.

موسم 2006 – 2007

ولأنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخها، بدأ ميسي عداد أهدافه في الروخي بلانكوس مبكراً، وخلال موسم 2006/2007، فشل في التسجيل ذهاباً، ليسجل هدفاً من سداسية فريقه التي إكتسح بها أتليتيكو مدريد بملعب فيسينتي كالديرون.

موسم 2007 – 2008

سجل ميسي في مباراة الذهاب هدفاً واحداً في ملعب كامب نو في فوز فريقه بثلاثية نظيفة، لكنه فشل في التسجيل في مباراة العودة التي خسرها برشلونة 4-2.

موسم 2008 – 2009

سجل ميسي هدف وحيد في مباراة الذهاب التي إنتهت بفوز البارسا 6-1 على ملعب كامب نو، وسجل في مباراة العودة هدفاً آخر في خسارة برشلونة 4-3.

وتقابل الفريقان في دور الـ 16 من كأس الملك في هذا العام، حيث سجل ميسي هاتريك في فوز فريقه 3-1 بملعب فيسنتي كالديرون، ولم يسجل في لقاء العودة.

موسم 2009 – 2010

فاز البارسا ذهاباً بنتيجة 5-2، سجل منها ميسي هدفين، لكنه فشل في التسجيل في العودة التي خسرها البارسا 2-1.

موسم 2010 – 2011

سجل ميسي هدفاً وحيداً في فوز فريقه 2-1 بملعب فيسنتي كالديرون، وأضاف ثلاثية جديدة في لقاء العودة بملعب كامب نور حين فاز البارسا بثلاثية دون رد.

موسم 2011 – 2012

إكتسح البارسا الروخي بلانكوس بخماسية في مباراة الذهاب، سجل منها ميسي ثلاثية ليصبح ثالث هاتريك في تاريخ اللاعب يسجله في أتليتيكو مدريد، وعاد وسجل هدفاً في مباراة العودة في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

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موسم 2012 – 2013

سجل ميسي ثنائية في فوز فريقه 4-1 بملعب كامب نو في لقاء الذهاب، لكنه فشل في التسجيل في العودة، حين فاز البارسا بنتيجة 2-1.

موسم 2013 – 2014

إفتتح الفريقان الموسم بمواجهتي كأس السوبر الإسباني، دون تسجيل ميسي لأي هدف، بل وأضع ركلة جزاء في لقاء العودة بملعب كامب نو.

وتقابل الفريقين في الدوري الإسباني في مواجهتين إنتهتا بتعادل سلبي في فيسنتي كالديرون، وتعادل إيجابي في ملعب كامب نو، تسبب في فوز الروخي بلانكوس بلقب الدوري الإسباني.

وتقابلا في لقائين أيضاً بدوري أبطال أوروبا، حيث صعد أتليتيكو لنصف النهائي على حساب برشلونة، دون تسجيل ميسي لأي هدف في الفريق.

موسم 2014 – 2015

إنتصر البارسا في الذهاب بثلاثية مقابل هدف سجل منها ميسي هدفاً واحداً، كما سجل هدف إنتصار فريقه الوحيد في العودة بملعب كامب نو.

وتقابل الفريقان في بطولة كأس الملك، وإستطاع الليو التسجيل في مباراة الذهاب هدفاً وحيداً، دون التسجيل في العودة.

موسم 2015 – 2016

فاز البارسا ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 2-1، وسجل ميسي هدفين في تلك المبارتين بواقع هدف في كل مباراة، وتقابل الفريقان في دوري أبطال أوروبافي دور ربع النهائي، فاز البارسا ذهاباً 2-2 وخسر إياباً بهدفين نظيفين وودع البطولة مجدداً، وفشل ميسي في التسجيل في كلتا المبارتين.

موسم 2016 – 2017

فشل ميسي في التسجيل ذهاباً بعد أن إنتهت المباراة 1-1، وسجل إياباً في فوز البارسا بهدفين مقابل هدف، كما تقابلا في نصف نهائي كأس الملك، وسجل ميسي في ملعب فيسنتي كالديرون بنتيجة 2-1 وفشل في التسجيل في العودة.

موسم 2017 – 2018

تعادل الفريقان ذهاباً في أولى مواجهتهما بملعب واندا ميتروبلويتانو بنتيجة 1-1، لكن ميسي سجل هدف الفوز لفريقه في العودة.

موسم 2018 – 2019

بعد تعادل إيجابي في الذهاب في واندا ميتروبوليتانو، سجل ميسي هدف من هدفي فريقه في الإياب الموسم الماضي، وإختتم ميسي أهدافه في أمسية أمس ليصبح إجمالي أهدافه 30 هدفاً.