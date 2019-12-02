رياضة | مانشستر يونايتد وأستون فيلا.. ماجوير يعبر عن أسفه بعد التعثر في المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد وأستون فيلا.. ماجوير يعبر عن أسفه بعد التعثر في المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب الدولي الإنجليزي هاري ماجوير قائد نادي مانشستر يونايتد، عن أسفه بعد تعثر فريقه أـمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

تعرف علي تصريحات ماجوير بعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز:

قال قائد المان يونايتد :" أشعر بالأسف قدمنا مباراة جيدة، لم أشاهد الهدف بعد الذي سجلته وتم إلغاءه، اعتقدت وقت إحراز الهدف أن الكرة تسلل هذا أمر مخيب للآمال، لأن ما فعلناه في الشوط الثاني لم يكن جيداً بما يكفي أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد لم نكن سيئين، وسجلوا هدفاً ضد سير اللعب ورجعنا في النتيجة ثم تعادلنا".

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وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي بعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون، في الدوري الإنجليزي الممتاز: "بكل صدق لاعب استون فيلا جاك جرياليش سجل هدفاً جيداً، من خارج منطقة الجزاء كان هدفاً مخيباً للآمال لنا بعد الهدف فقدنا السيطرة على أعصابنا بعض الشيء وكنا منفعلين كنا في وضع جيد خلال الشوط الثاني، وكان لدينا ثقة في أننا سنستمر في اللعب بشكل جيد ونفوز بالمباراة في الشوط الثاني سيطرنا حقاً على الأمور، وهدف التعادل لهم كان مخيباً للآمال لنا".

وأكمل:" استقبل مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف أمام شيفيلد يوم الأحد الماضي في التعادل 3-3، وأمام أستون فيلا لم يتمكن الفريق من الحفاظ على الثلاث نقاط كمدافع، هو أمر محبط للغاية فجأة نستقبل 5 أهداف في مباراتين وسجل مهاجمونا 5 أهداف انتهى الأمر بحصولنا على نقطتين هو أمر مخيب للآمال للدفاع، هو شيء سنعمل عليه في القادم كما قلت سجل جاك هدفاً عالمياًوالهدف الثاني جاء بطريقة يجب علينا تفاديها فيما هو مقبل".

تعرف علي نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز:

تعادل نادي مانسشتر يونايتد علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 2 / 2 أمام نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".