شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة يضم ذهب الخليجية للعربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (الكويت) sami4086 @

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بالبطولة الخليجية السادسة عشرة بعد فوزه على منتخب الكويت مستضيف البطولة 92-85 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس في ختام البطولة.

وبذلك يضيف أخضر السلة البطولة الخليجية إلى البطولة العربية التي حققها العام الحالي. وقدم الأخضر مستوى فنيا رائعا أكد خلاله أحقيته وجدارته بلقب البطولة، وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي وتمكن من تحقيق التقدم بفارق جيد من النقاط من بداية المباراة، إلى جانب فرض سيطرته على مجريات اللقاء ولم يتح للمنتخب الكويتي فرض أسلوبه الذي يعتمد على السرعة والتصويبات الثلاثية.