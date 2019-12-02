شكرا لقرائتكم خبر عن «سلهب» أول متأهل للبطولة السعودية لـ «الجولف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تأهل لاعب المنتخب السعودي الأول للجولف، فيصل سلهب إلى النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية للجولف 2020، التي ستقام منافساتها أواخر يناير القادم في ملاعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة جدة، وذلك بعدما حقق المركز الأول لفئة الهواة في بطولة الاتحاد السعودي الخامسة المفتوحة للجولف التي أختتمت أول من أمس في مدينة الرياض، ووصل إلى جانب اللاعب فيصل سلهب، البريطاني جيمي اليسون الذي فاز هو الآخر بالمركز الأول في البطولة ذاتها لفئة المحترفين، حيث توجهما بالمركز الأول ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف.

هذا ويترقب لاعبو الجولف في مختلف دول العالم النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية للجولف 2020 التي ستقام بدعم من «سوفت بنك» للاستشارات الاستثمارية، التي ستشهد مشاركة كبيرة لأسماء عالمية في رياضة الجولف؛ أبرزهم حامل اللقب داستن جونسون، وبروكزكوبيكا (المصنف الأول عالمياً)، وباتريك ريد وسيرجيو جارسيا (المتوجان بلقب الماسترز سابقاً)، بالإضافة إلى شاين لوري أحدث المتوجين بلقب البطولة المفتوحة، وهنريك سيتنسون المتوج بلقب البطولة المفتوحة في 2016.

وسيدشن سعيدا الحظ فيصل سلهب وجيمي اليسون مشاركتهما على ملاعب نادي رويال جرينز في الـ30 من يناير القادم، حينما يخوضان المنافسات وجهاً لوجه أمام قائمة عريضة من نخبة نجوم الجولف في العالم، مع فرصة للمنافسة على الجوائز المالية البالغة 3.5 مليون دولار أمريكي.