الاتحاد العربي يقيم دورة للحكام في «VAR»

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جدة - خالد شويل - عمر الشمراني (جدة) يقيم الاتحاد العربي لكرة القدم في معهد إعداد القادة بالعاصمة

يقيم الاتحاد العربي لكرة القدم في معهد إعداد القادة بالعاصمة السعودية الرياض، دورة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR ) بدءاً من اليوم (الإثنين) وحتى يوم الجمعة القادم، وذلك ضمن برامج تطوير الحكام الذي أقره مجلس إدارة الاتحاد مؤخراً، ويشارك في الدورة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 30 حكماً عربياً، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ميدانية في مقر معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، حيث يحاضر فيها مسؤول تقنية الـ«VAR» في الاتحاد الدولي، السيد مايك فان روست من هولندا، والمحاضر الدولي السيد ديسر ديو من ساحل العاج، بالإضافة إلى مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بالاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ خليل جلال.

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