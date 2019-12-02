تتويج أبطال المملكة في «فضية» المبارزة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة عمومي وتحت 15 عاما (الجولة الفضية) التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة عمومي وتحت 15 عاما (الجولة الفضية) التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، حيث حصل جواد الداود على المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الابيه (عمومي)، ونال أحمد القديحي ذهبية سلاح السابر (عمومي)، وحقق البحريني عبدالكريم عيسى ذهبية سلاح الشيش (عمومي). وفي منافسات تحت 15 عاما حقق إبراهيم الهديب المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وانتزع زياد المطيري ذهبية سلاح السابر، في حين حصل الكويتي محمد درويش على ذهبية سلاح الابيه.

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