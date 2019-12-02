شكرا لقرائتكم خبر عن خليف يقود الفرسان أمام الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) انخرط نجم فريق الوحدة أيمن خليف في تدريبات فريقه الاستعدادية لمواجهة الخليج غدا بملعب مدينة الملك عبدالعزيز

انخرط نجم فريق الوحدة أيمن خليف في تدريبات فريقه الاستعدادية لمواجهة الخليج غدا بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ يعتبر خليف من أهم العناصر التي يعتمد عليها كارينيو في تنفيذ خططه التكتيكية، وقد شهدت التدريبات الاستعدادية التركيز على تأدية الأدوار الفنية داخل المستطيل الأخضر كما يجب، واحترام الخصم، ومحاولة حسم نتيجة المباراة قبل الدخول في أشواط إضافية. ولم تخرج تدريبات الفرسان عن التشكيل والتكتيك الذي واجه به النصر وانتهى بانتصار الفرسان بهدف دون مقابل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليف يقود الفرسان أمام الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.