شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير «الزعيم» تواصل احتفالاتها بـ«الآسيوية» والوصول لـ«العالمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تواصلت احتفالات وأفراح جماهير نادي الهلال في مختلف مناطق المملكة؛ إثر تحقيق الفريق الكروي كأس دوري أبطال آسيا السابعة حسب مسمياتها، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم التي ستنطلق نهاية الأسيوع القادم.. "الخليج 365" أخذت جولة بمنطقة القصيم وتحديداً في بريدة، وأيضا في محافظة جدة، ورصدت أفراح أنصار «الزعيم العالمي»، على هامش المناسبات التي أقيمت، واتفق الجميع على سعادتهم بحصد البطولة الآسيوية والوصول إلى العالمية، وأن هذا الإنجاز يسجل باسم الوطن وإليكم الآراء:

بداية، أكدت جماهير الأزرق بمنطقة القصيم وهم سليمان العقل، وصالح النغيمشي، وسلمان الحجاب، وفهد الناصر أن البطولة جاءت بفضل الله ثم بالعمل الكبيرالذي قامت به إدارة فهد بن نافل الصامتة، الذي منذ استلامه رئيساً للنادي لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية أو قناة تلفزيونية، وكان يعمل بصمت من أجل تحقيق البطولات وهذا بلاشك عمل احترافي مميز، مؤكدين أن اللاعبين كانو نجوماً خلال مباراتي النهائي في الذهاب والإياب، وأن هذه البطولة خضعت للكتيبة الزرقاء بعد أن فقدها الهلال في نسختي 2014، و2017، واحتفالاتنا بالبطولة الآسيوية الحالية أمر طبيعي فالوصول إلى اللقب السابع على الصعيد القاري ليس أمراً سهلاً، ويبقى الهلال «الزعيم العالمي»، وننتظر من الفريق الكروي تقديم الصورة الفنية الرائعة في بطولة أندية العالم ومواصلة تشريف الوطن في المحفل العالمي.

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من جهته، احتفى المحب الهلالي حاتم الشهراني في محافظة جدة بإقامة وليمة عشاء لزملائه بمناسبة تحقيق «الزعيم العالمي» لكأس دوري أبطال آسيا والوصول إلى العالمية، وحضر المناسبة أصدقاؤه من مختلف الأندية وسط أجواء تعكس الروح الرياضية وهم: محمد محسن، وموسى المهري، وطارق تركستاني، ومؤيد الحربي ومحمد الصبياني، وماهرالزهراني، وأحمد العمودي، وأصيل القرني، ومحمد شراحيلي وتركي الزهراني وعوض موسى وعبدالرحيم الشهري، ونواف قمصاني.

الطفلة الهلالية

ريما النويصر