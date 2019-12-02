شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقترب من التجديد للمعيوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اقتربت من التجديد مع حارس الفريق الكروي الأول عبدالله المعيوف، قبل نهاية عقده الموسم الحالي، إذ تبقى أقل من شهر على دخول المعيوف الفترة «الحرة» التي يحق له من خلالها التفاوض مع الأندية الأخرى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رغبة المعيوف في الاستمرار مع نادي الهلال، أسهمت في اقتراب المفاوضات من خط النهاية، بعد الاتفاق على كافة بنود العقد والتفاصيل المالية ومدة العقد بين الطرفين، على أن يتم الإعلان من قبل إدارة النادي لبقاء الحارس الهلالي ضمن الكتيبة الزرقاء، وتهدف إدارة فهد بن نافل للمحافظة على استقرار الفريق الكروي في السنوات القادمة.

يذكر أن عبدالله المعيوف منذ انضمامه للزعيم حصد العديد من البطولات محلياً وقارياً وتأهل للعالمية.