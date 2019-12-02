الصقور تتسلح بـ«التاريخ»

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يدخل المنتخب السعودي اللقاء الحاسم ضد نظيره العماني في آخر مباراة له بدور المجموعات في خليجي 24 مساء اليوم، وهو يأمل في الفوز للتأهل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة منذ إقرار البطولة بنظام المجموعات.

ويقف التاريح بجانب الأخضر، حيث يعتبر المنتخب السعودي بمثابة العقدة لنظيره العماني الذي حقق الفوز في مناسبتين فقط كانتا في نهائي خليجي 19 حينما انتصر العماني في النهائي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبياً في الوقتين الأصلي والإضافي، والثانية في خليجي 23 عندما انتصر المنتخب العماني بهدفين نظيفين حرم من خلالهما الأخضر من التأهل.

والتقى المنتخبان في 14 نسخة لكأس الخليج ابتداء من النسخة الرابعة التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، في حين آخر لقاءاتهما كان في خليجي 23 الذي أقيم في الكويت قبل عامين.

ونجح المنتخب السعودي بفرض سيطرته المطلقة في مواجهاته أمام المنتخب العماني، حيث انتصر في 12 مباراة على التوالي وهي أطول سلسلة انتصارات للأخضر على المنتخبات الخليجية.

وبدأت لقاءاتهما في الدورة الرابعة التي أقيمت في قطر، وانتهى اللقاء بفوز الأخضر 3-1، وفي مواجهتهما الثانية التي أقيمت في الدورة الخامسة التي احتضنتها بغداد انتهت المواجهة بفوز الأخضر برباعية نظيفة.

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وتواصل الأداء المميز للمنتخب السعودي في مواجهاته أمام عمان، حيث انتصر في مواجهته الثالثة على التوالي في النسخة السادسة التي أقيمت في الإمارات بثلاثية نظيفة.

وفشل المنتخب العماني في تحقيق انتصاره الأول على الأخضر حينما استضاف النسخة السابعة، والتقيا في العاصمة مسقط بعدما حسم المنتخب السعودي المواجهة لصالحه بفوزه 3-1، وهي ذات النتيجة التي حسم بها الأخضر لقاءه أمام نظيره العماني في النسخة الثامنة التي أقيمت في البحرين.

وتواصل توهج الأخضر بعدما أكد تفوقه على المنتخب العماني في النسخة التاسعة التي أقيمت بالرياض بفوزه 2-صفر، ليكرر ذات النتيجة في لقائهما في النسخة 11 التي أقيمت في قطر.

وفي النسخة 12 التي أقيمت في الإمارات وحقق المنتخب السعودي أول ألقابه الخليجية، فاز الأخضر على نظيره العماني 2-1. وعاد المنتخب السعودي وكرر تفوقه على المنتخب العماني بمسقط حينما التقيا في النسخة 13 وانتصر بهدف نظيف، ليعود ويكرر ذات النتيجة في مواجهتهما في النسخة 14 التي أقيمت في البحرين.

وفي خليجي 15 الذي احتضنته الرياض وحقق لقبه المنتخب السعودي، فاز الأخضر بنتيجة 2-1، ليواصل تفوقه ويحقق آخر انتصاراته على المنتخب العماني في خليجي 16 الذي أقيم في الكويت.

وفي خليجي 19 الذي أقيم في العاصمة مسقط، أنهى المنتخب العماني سلسلة انتصارات الأخضر بعدما توج بأول ألقابه الخليجية بفوزه بركلات الترجيح 6-5 في المواجهة التي انتهت أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي، ثم في خليجي 23 الذي انتهى لمصلحة الأحمر العماني بهدفين نظيفين.