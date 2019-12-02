مطالب للحمدان بهز الشباك

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يسعى مهاجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان لمواصلة هز الشباك في المباراة الحاسمة الليلة أمام المنتخب العماني في ختام مباريات دور المجموعات في كأس (خليجي 24) المقامة في قطر، وكان الحمدان استغل الثقة التي منحت له من قبل مدرب منتخبنا الوطني الفرنسي رينارد، ونجح في التسجيل في شباك المنتخب البحريني في اللقاء الماضي، وقدم مباراة رائعة مع زملائه اللاعبين ونجحوا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة البحرين الماضية، وتنتظر جماهير الأخضر استمرار الحمدان في التهديف والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز من أمام عمان والتاهل لدور نصف النهائي.

يسعى مهاجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان لمواصلة هز الشباك في المباراة الحاسمة الليلة أمام المنتخب العماني في ختام مباريات دور المجموعات في كأس (خليجي 24) المقامة في قطر، وكان الحمدان استغل الثقة التي منحت له من قبل مدرب منتخبنا الوطني الفرنسي رينارد، ونجح في التسجيل في شباك المنتخب البحريني في اللقاء الماضي، وقدم مباراة رائعة مع زملائه اللاعبين ونجحوا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة البحرين الماضية، وتنتظر جماهير الأخضر استمرار الحمدان في التهديف والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز من أمام عمان والتاهل لدور نصف النهائي.

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