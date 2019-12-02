شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)تأسس الاتحاد السعودي للسهام في عام 1410
أضيفت له الرياضة النسائية في يناير 2019
عدد اللاعبات بالاتحاد: 18 لاعبة
عدد البطولات النسائية: بطولتان رسميتان
عدد الميداليات التي حصلت عليها اللاعبات: حتى الآن لم يشاركن في أي بطولة خارجية.
على المستوى المحلي أقيمت بطولة واحدة، وهذه نتائجها على التوالي منافسات الـ 10م
1- موضي السبيعي
2- سارة الكريديس
3- هدى مصلي
منافسات الـ 18م
1- مشاعل العتيبي
2- ابتهال الأسمري
3- حصة السريع
البطولات النسائية القادمة:
بطولة السيدات الثانية للسهام، أقيمت خلال الفترة من 12-16 نوفمبر الماضي.
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