شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

تأسس الاتحاد السعودي للسهام في عام 1410

أضيفت له الرياضة النسائية في يناير 2019

عدد اللاعبات بالاتحاد: 18 لاعبة

عدد البطولات النسائية: بطولتان رسميتان

عدد الميداليات التي حصلت عليها اللاعبات: حتى الآن لم يشاركن في أي بطولة خارجية.

على المستوى المحلي أقيمت بطولة واحدة، وهذه نتائجها على التوالي منافسات الـ 10م

1- موضي السبيعي

Advertisements

2- سارة الكريديس

3- هدى مصلي

منافسات الـ 18م

1- مشاعل العتيبي

2- ابتهال الأسمري

3- حصة السريع

البطولات النسائية القادمة:

بطولة السيدات الثانية للسهام، أقيمت خلال الفترة من 12-16 نوفمبر الماضي.