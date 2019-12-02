سيرة وإنجازات

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) دلما محلس دلما محلس (ابنة الفارسة أروى مطبقاني) ولدت عام 1992 بدأت ممارسة ركوب الخيل في عمر الـ ٤ سنوات. Advertisements عضو الاتحاد الدولي للفروسية للأطفال. أول امرأة سعودية تمثل المملكة في دورات الألعاب الأوليمبية. حققت الميدالية البرونزية الفردية في بطولة دولية في سنغافورة. حصلت على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في عام 2012.



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