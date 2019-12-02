حياة رياضية

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد(الرياض) جوهرة فلاتة جوهرة فلاتة «لاعبة كرة سلة» 1985 * المؤهل العلمي (دراسات عليا). * الوظيفة: مدير مساعد الامتثال للتشريعات الرقابية * بداية ممارسة اللعبة: في عام 2009 بدأت ممارسة لعب كرة السلة Advertisements * شاركت في بطولتين: 1- دوري الجامعات 2- الدورة العربية بالكويت * طموحك: الرقي بمستوى الألعاب الرياضية الفردية والجماعية للوصول لمستويات عالية محليا ودوليا. * برنامجك اليومي كلاعبة، الغذائي والرياضي: أتناول وجباتي اليومية بشكل منتظم وقليل ما يتم تغيير موعدها. الإنجازات: تنظيم بطولة سند 2017 وتنظيم دوري الرياض 2018 إدارة منتخب السلة السعودي الأول للسيدات بالدورة السادسة للألعاب لمجمعة بدولة الكويت.



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