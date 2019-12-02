شكرا لقرائتكم إقامة 4 مباريات بدورى القسم الثانى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم 4 مباريات فى الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 13 نقطة نظيره الترسانة صاحب المركز الاخير برصيد نقطتين على ستاد السويس الجديد .

يدخل هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا اللقاء ولا بديل أمامه سوى تحقيق الثلاث نقاط للإبتعاد أكثر بصدارة المجموعة ن بينما يحاول الترسانة الذى يقوده اليوم يحيي السيد كمدير فنى مؤقت الخروج بأى نتيجة إيجابية او تحقيق المفاجاة وخطف الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثالثة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى جمهورية شبين صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط مع منتخب السويس الذى يحتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط فى مواجهة متكافئة يسعى فيها الفريقان لخطف الثلاث نقاط للضغط على المتصدر ، فاصحاب الأرض نجحوا فى لفت الأنظار هذا الموسم مع ابن النادى محمد الرشيدى واستطاعوا خطف الأنظار ، بينما يحاول أبناء الغريب العودة للإنتصارات على أمل اللحاق بسيراميكا المتصدر .

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كما يستضيف على ملعبه النصر المنتشى نظيره الزرقا المتعثر فى لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الذين استفاقوا أخيرا وحققوا فوزا خارج ملعبهم على النجوم بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الأخيرة ويدركون أن الفوز اليوم سيمنحهم الثقة الكاملة نحو استكمال المشوار ، بينما يحاول الزرقا بقيادة عطيه صابر العودة لدمياط بأى نقطة تعينهم على البقاء فى ظل موقفهم الصعب حيث يحتلوا المركز قبل الأخير برصيد نقطتين .

وتختتم مباريات اليوم بلقاء الداخلية مع كوكاكولا على ستاد الكلية الحربية فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا لتقارب المستوى الفنى بين الفريقين ، حيث يحتل الداخلية المركز السادس برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل كوكاكولا المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط .