شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وادى دجلة يسعى لغسل أحزان الدورى أمام بيلا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف وادى دجلة نظيره بيلا الذى ينافس بدوري الدرجة الثانية فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى مواجهة يدخلها الفريق الدجلاوى بحثاً عن فوز يعيد له الهدوء بعدما خاض 6 مباريات بالدوري لم يحقق الفوز فى أىّ منها، حيث خسر ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلها.

بينما تأهل بيلا لهذا الدور عقب فوزه على بلطيم بهدف دون رد ثم على شباب سنورس بهدفين دون رد، ويدخل مباراة اليوم بحثاً عن تفجير مفاجأة والإطاحة بدجلة خارج البطولة.

وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى، وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

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وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري.