شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك على المركز الثالث بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السادسة من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك، فى إطار مباريات العودة من الدور النهائى من دورى مرتبط كرة السلة، فى اللقاء الذى يقام بصالة هيئة القناة بالإسماعيلية .

وكان الفريقان قد التقيا أمس فى مباريات العودة، حيث تقام بطولة الدورى بنظام الذهاب والإياب فى جميع أدوار البطولة بدءا من الدور التمهيدى وحتى النهائى .

وتعد هذه النسخة من بطولة الدورى على غير المعتاد، حيث يغيب القطبان عن المنافسة على لقب البطولة، حيث ينافس على اللقب كل من الجزيرة والاتحاد السكندرى، بعد تغلب الفريقين على المنافسين فى ذهاب وعودة كل أدوار البطولة، ومن المقرر أن يلتقى فريق الجزيرة مع الاتحاد غدا على لقب البطولة المحلية، حيث تقام المباراة بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.