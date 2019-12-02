شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل القاهرة وتبدأ الاستعداد للشرقية دون راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الشرقية فى كأس مصر والمقرر يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.
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