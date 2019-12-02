شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل القاهرة وتبدأ الاستعداد للشرقية دون راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمة من الكونغو بعد رحلة شاقة أستمرت أكثر من ١١ ساعة، تخللها ترانزيت في مطار مالاوي وكذلك أديس أبابا.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الشرقية فى كأس مصر والمقرر يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.