شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي بطل الكنعد والرميثي يتفوق بالسكل في «أبوظبي للصيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي للنادي، توج أبطال الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، وسط حضور كبير من المشاركين والنواخذة ومجتمع البحر بمقر النادي.

وأقيمت البطولة بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبشراكة مميزة مع فريق الطيار، وتوج بالمركز الأول في فئة الكنعد أحمد خلفان المزروعي، الذي حقق وزناً قدره 36,41 كيلوجرام، في حين حل في المركز الثاني عبد الفتاح المرزوقي بوزن قدره 27,82 كيلوجرام، وثالثا ماجد المري بوزن قدره 26,89 كيلوجرام، في حين تفوق في فئة السكل عبدالله بطي الرميثي بوزن قدره 26,46 كيلوجرام، وحل ثانياً علي جاسم الطنيجي بوزن قدره 18,60 كيلوجرام، وثالثاً سعيد خالد الفلاسي بوزن قدره 17,64 كيلوجرام.

وتوج الفائزين في الختام سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، راعي الحدث وشريك النادي في التنظيم، والعميد علي الزيودي من وزارة الداخلية الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وطلال الهاشمي مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد ختام المراسم تكريم المشاركين في الحدث وهم مجلس أبوظبي الرياضي، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وجهاز حماية المنشآت، وفريق دبي للغوص التطوعي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تم تكريم أول فريق مشارك للسيدات في المنافسة وهو فريق الناموس، وقدم النادي البحري تكريماً خاصاً لفريق الطيار ومؤسسه هزاع محمد بن ربيع المهيري.

وأقيم اليوم الختامي وسط أجواء احتفالية مختلفة، من خلال مهرجان مصغر اشتمل على احتفالات باليوم الوطني، من خلال منصات لمحلات ومشاريع وطنية مختلفة تُعنى بصيد الأسماك وملحقات البحر، إضافة إلى إقامة مجلس خاص بالنواخذة والبحارة والمشاركين في البطولة.

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من ناحيته بارك سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية لجميع الفائزين، من خلال المنافسة والجولة الأولى من البطولة، وبارك لكل من صعد منصة التتويج، وللعشرة الأوائل في كل فئة، وأكد أن نجاح المسابقة عائد بالدرجة الأولى إلى الرقم الكبير للمشاركين الذي حطم كل الأرقام السابقة في مثل هذه البطولات.

وقال الرميثي: «البطولة نجحت قبل أن تبدأ، ويثبت ذلك الرقم القياسي الذي تحطم للمشاركين، والإقبال الرهيب على التسجيل في البطولة»، وأكد الرميثي أن الجولة الأولى من البطولة كانت حلماً جميلاً تحقق على أرض الواقع لأربعة أيام متواصلة هي عمر الجولة، والتي اختتمت مع التتويج للأبطال، وقد صنعنا مجتمعاً خاصاً مع البحارة والنواخذة طوال أيام المسابقة.

ووجه الرميثي شكراً خاصاً لفريق الطيار ورعايته المتميزة للبطولة، وقال: «فريق الطيار معنا ليس مجرد راعٍ، ولكنه شريك في النجاح وفي التطوير وفي تميز البطولة أيضاً».

كما وجه الرميثي الشكر إلى اكستريم مارين وإلى جهاز حماية المنشآت، وكل الداعمين للمنافسة التراثية. من جهته، وجّه هزاع محمد بن ربيع المهيري، مؤسس فريق الطيار، الشكر إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأبدى هزاع بن ربيع رضاه الكبير للمستوى الفني العالي الذي وصلت إليه البطولة، سواء من ناحية عدد المشاركين أو الأرقام والأوزان التي شاركت في المسابقة. وقال: «شهدنا في أول جولة للموسم الرياضي الحالي نجاحاً كبيراً على مستويات مختلفة».

وأكد أن هذه البطولة أصبحت علامة فارقة في بطولات الصيد، خاصة أنها تركز على فئتي الكنعد والسكل، وهي من الأسماك التي كانت تحظى باهتمام كبير من الأجداد في الماضي، وقال: «ركزنا في جزئية مهمة جداً في التراث، ونريد أن ننشر هذه الجزئية من خلال الأجيال المقبلة ونرسخها بشكل أفضل مع مرور الوقت».

وأكد هزاع بن ربيع أن الجولات المقبلة ستشهد مفاجآت أكبر للمشاركين وسيكون هناك اهتمام بأن تظهر البطولة في مستوى أعلى.