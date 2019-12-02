شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود إلى القاهرة قادما من الكونغو بعد ثلاثية مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قادمة من الكونغو، بعدما غادرت البعثة في الواحدة من ظهر أمس الأحد، من مطار مدينة لوبومباشي الكونغولية ثم هبطت "ترانزيت" لمدة ساعة ونصف فى مطار مالاوى وأعقبه "ترانزيت" لمدة 120 دقيقة فى مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتصل البعثة القاهرة في الواحدة والنصف من فجر اليوم الإثنين.

وتلقى الزمالك خسارة فى الكونغو أمام مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح مباريات المجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا، ويبدأ الفريق الأبيض من اليوم الاستعدادات مباشرة لمواجهة الشرقية بداية من مساء اليوم بخوض الفريق لمرانه على ملعبه بقلعة ميت عقبة.

ويرتبط الزمالك بمواجهة فريق الشرقية، بعد غد الأربعاء، فى المباراة التى ستقام على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.