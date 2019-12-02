شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُجهز محمود وحيد لخلافة معلول أمام بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محمود وحيد ظهير أيسر الفريق لمواجهة بنى سويف، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويفقد الأهلى خدمات ظهيره الأيسر الأساسي التونسي علي معلول أمام بنى سويف ،بعد تأكد غيابه لمدة أسبوعين، عقب تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة النجم الساحلي في بطولة دورى أبطال افريقيا، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي.

ووضع فايلر ومعاونيه برنامج خاص لتجهيز محمود وحيد، خاصة وأنه لا يشارك منذ فترة مع الأهلي ويفتقد حساسية المباريات، في الوقت الذي يتم تجهيز اللاعب أيضاً لمواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل، والتي تأتى في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها على ستاد السلام.