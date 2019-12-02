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شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحتفل بعيد ميلاد حلمي طولان قبل مواجهة الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت احتفالات لاعبي إنبي بطولان المدير الفنى لإنبى ونجم الزمالك الأسبق، بمناسبة بعيد ميلاده الـ70 لاسيما أنه من مواليد 30 نوفمبر 1949.
ولعب حلمى طولان لنادى الزمالك فى الفترة من 1972 حتى 1979، حصد طولان مع الزمالك ثلاث بطولات فقط فى مسيرته كلاعب، حيث توج بالدورى الممتاز، ولقبين كأس مصر.
لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (3)
لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (5)
لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (6)
لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (1)
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