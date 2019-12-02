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إنبي يحتفل بعيد ميلاد حلمي طولان قبل مواجهة الشواكيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الجهاز الفني لإنبي واللاعبون بعيد ميلاد حلمي طولان، وذلك على هامش الاستعدادات لمواجهة الترسانة، يوم 6 ديسمبر الجاري في منافسات كأس مصر.

 

وجاءت احتفالات لاعبي إنبي بطولان المدير الفنى لإنبى ونجم الزمالك الأسبق، بمناسبة بعيد ميلاده الـ70 لاسيما أنه من مواليد 30 نوفمبر 1949.

 

ولعب حلمى طولان لنادى الزمالك فى الفترة من 1972 حتى 1979، حصد طولان مع الزمالك ثلاث بطولات فقط فى مسيرته كلاعب، حيث توج بالدورى الممتاز، ولقبين كأس مصر.

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لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (3)
لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (3)

 


لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (5)
لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (5)

لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (6)
لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (6)

 


لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (1)
لاعبى انبى يحتفل بحلمى طولان (1)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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