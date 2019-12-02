شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحتفل بعيد ميلاد حلمي طولان قبل مواجهة الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الجهاز الفني لإنبي واللاعبون بعيد ميلاد حلمي طولان، وذلك على هامش الاستعدادات لمواجهة الترسانة، يوم 6 ديسمبر الجاري في منافسات كأس مصر.

وجاءت احتفالات لاعبي إنبي بطولان المدير الفنى لإنبى ونجم الزمالك الأسبق، بمناسبة بعيد ميلاده الـ70 لاسيما أنه من مواليد 30 نوفمبر 1949.

ولعب حلمى طولان لنادى الزمالك فى الفترة من 1972 حتى 1979، حصد طولان مع الزمالك ثلاث بطولات فقط فى مسيرته كلاعب، حيث توج بالدورى الممتاز، ولقبين كأس مصر.

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