شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف معايير ترتيب حراس المرمى وسبب استبعاد مصطفى شوبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ابن أحمد شوبير مقدم البرامج وحارس الأهلى الأسبق، يمتلك إمكانيات جيدة تؤهله لحراسة مرمى الفراعنة. وقال غريب فى ندوة الخليج 365: "تعاملنا معه على أساس أن اسمه مصطفى أحمد فقط، وكان عندنا 4 حراس فى القائمة قبل البطولة، هم عمر صلاح وعمر رضوان ومحمد صبحى ومصطفى أحمد، ووضعنا بعض المعايير مثل كل واحد منهم لعب كام ماتش مع فريقه، وكل واحد لعب كام ماتش فى الدورى الممتاز، وكل واحد لعب كام ماتش بحضور جماهيرى كبير، وفى كل هذه المعايير كان مصطفى أحمد يحجز المركز الرابع خلف عمر صلاح وعمر رضوان ومحمد صبحى، وبالتالى خرج من القائمة التى تضم 3 حراس فقط". وكان المنتخب الأولمبى فاز بأمم أفريقيا تحت 23 سنة وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقى غريب يكشف معايير ترتيب حراس المرمى وسبب استبعاد مصطفى شوبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.