تصريحات الأحد| الاتحاد يوضح حقيقة التعاقد مع عمار.. والنحاس يهاجم حكم مبارة الأهلي والنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 1 ديسمبر 2019.

النحاس مهاجمًا حكم مبارة الأهلي والنجم: لم يكن على المستوى المطلوب

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن مواجهة الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا كانت صعبة للغاية.

"رسالة الموت".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة إصابة ميتشو بالسرطان

وجه الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك رسالة إلى لاعبي الفريق قبل دقائق من مواجهة مازيمبي التي انتهت بتفوق الأخير، مساء أمس السبت، بدوري أبطال أفريقيا.

خاص.. لجنة حكام "كاف" ترد على مطالب الأهلي

رد سليمان وابري رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على النقاط التي أوردها الأهلي في تظلمه ضد حكم لقاء الفريق أمام النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.

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مرتضى منصور: لا أرغب في استكمال مشروع قناة الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن انطلاق قناة النادي لم يعد أمرًا واقعيًا، في ظل الأوضاع المالية التي يمر بها النادي.

مرتضى منصور يقرر عقد جلسة مع ميتشو فور وصوله

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه سيعقد جلسة غدًا الإثنين مع ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق فور وصوله للمصر من أجل الحديث عن بعض الأمور، التي تخصه.

ديسابر: لدينا طموح التتويج بلقب الكونفدرالية

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه استطاع الفوز في أول مباراة بدور المجموعات بالكونفدرالية وهو ما سيعطي الفريق دفعه خلال باقي المشوار.

"الخطيب وعدني".. رئيس الاتحاد السكندري يوضح حقيقة التعاقد مع عمار حمدي

كشف محمد مصلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن عمار حمدي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، سيكون في صفوف "زعيم الثغر" في يناير المقبل، حال قرر الأهلي إعارة اللاعب.